Bandidos desistem de assalto após invadir ônibus e perceber que passageiros eram romeiros

Ladrões abordaram um ônibus na madrugada desta segunda-feira (15), mas desistiram do crime ao perceber que veículo levava 58 romeiros.

O grupo de religiosos tinha saído de Aparecida, em São Paulo, e seguiam para Cascavel, no oeste do Paraná, quando foram surpreendidos por cinco assaltantes na BR-369, perto do trevo de Mamborê, no centro-oeste paranaense.

A Polícia Rodoviária Federal informou que os criminosos obrigaram o motorista dirigir até uma estrada rural, onde o veículo atolou. Os bandidos iam começar a atuar, quando notaram que os passageiros eram romeiros e desistiram da ação. Ninguém ficou ferido.

Os investigadores acreditam que os assaltantes procuravam pessoas que viajavam para fazer compras no Paraguai.

Após os criminosos deixarem o local, a PRF foi acionada e foi ao local ajudar o motoristas e passageiros. Todos foram orientados a registrarem boletins de ocorrência.