Bandas de axé e duplas sertanejas animam noite de foliões em Caldas Novas

Centenas de pessoas se reuniram na noite desse sábado (10) na Praça Mestre Orlando, no Centro de Caldas Novas, para acompanham a programação gratuita organizada pela Prefeitura. O primeiro show, com a Banda Oscar Santos, estava marcado para as 15h, mas o público foi tímido durante a tarde e a multidão só se reuniu mesmo depois que anoiteceu.

Os foliões ainda acompanharam os shows de Sambeleza, Jack Nascimento, Jalles & Dyogo, DJ Mattz, Farol da Ilha e Rick e Rangel. A apresentação mais aguardada deste domingo (11) é a do cantor Thiago Brava, que deve subir ao palco às 22h30.