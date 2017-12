Avião que desapareceu com família é encontrado, diz FAB

A Força Aérea Brasileira (FAB), comunicou na manhã desta quarta-feira (13), que na tarde de ontem (12), encontrou a aeronave, prefixo PU-MMT, modelo Paradise P1, que desapareceu no último sábado (9), entre as cidades de Juruena (MT) e Juara (MT), com o piloto Leandro Ferreira Pascoal, de 28 anos, a mulher dele, Francieli Reseto Pascoal, e o filho do casal, Felipe Pascoal, de 1 ano e 7 meses. O piloto que também é pecuarista decolou do distrito de Nova União, em Colniza, com destino a Juara, para visitar familiares.

Até o momento, a FAB não divulgou informações sobre as vítimas, já que não conseguiu chegar perto da aeronave devido ao mau tempo e a mata fechada. Militares chegaram a saltar do avião que realizava a busca, mas esses fatores impediram que eles chegassem no local.

Um helicóptero que também participou da operação conseguiu chegar mais perto e a tripulação confirmou que os vestígios eram destroços do avião de prefixo PU-MMT.

Confira nota da FAB na íntegra

O Centro de Comunicação Social da Aeronáutica informa que por volta das 16h00 HBV de terça-feira (12/12), a Força Aérea Brasileira (FAB) localizou vestígios que poderiam ser da aeronave de prefixo PU-MMT, acidentada no estado do Mato Grosso no último sábado (09/12).

Tendo em vista que tais vestígios estavam em uma região de mata muito fechada, a solução adotada foi a de se buscar uma área mais descampada na qual foram lançados paraquedistas da FAB, especialistas em resgate. Esses militares saltaram do avião que realizava a busca, no caso um SC-105 Amazonas do 2º/10ºGAV "Esquadrão Pelicano".

Entretanto, as condições meteorológicas no momento, as características da mata extremamente fechada e o pôr-do-sol impediram que os militares chegassem até o local.

Paralelamente ao lançamento dos paraquedistas, a Força Aérea Brasileira acionou um helicóptero H-1H, também pertencente ao Esquadrão Pelicano, o qual decolou imediatamente de Alta Floresta - MT, local onde encontrava-se em alerta exclusivo para apoiar a operação.

Ao sobrevoar o local, já no final do dia e a baixa altitude, a tripulação do helicóptero conseguiu confirmar que os vestígios eram efetivamente destroços da aeronave de prefixo PU-MMT.