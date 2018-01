Avião faz pouso de emergência em plantação de milho

Um avião fez pouso de emergência em plantação de milho da Escola Técnica Benedito Storani, no bairro do Aeroporto, em Jundiaí, na manhã deste domingo, 14.



Duas pessoas - uma instrutora da Escola de Aviação de Jundiaí e um aluno - foram socorridas com ferimentos leves por equipes do Corpo de Bombeiros da região.



Uma perícia será realizada para saber o que ocorreu com a aeronave, que ficou no meio de uma plantação da escola agrícola.



Após decolar, o avião perdeu potência e fez o pouso a um quilômetro de distância da pista do Aeroporto.