Avenida Padre Monte, no Bairro Goiá, em Goiânia, é interditada para obras

A Avenida Padre Monte, no Bairro Goiá, na Região Oeste de Goiânia, deverá permanecer interditada até o final da próxima semana, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra). O local, que fica na divisa com o Setor Tropical Verde, teve o trânsito bloqueado na sexta-feira (9) para obras preventivas na ponte da avenida, com o objetivo de conter um processo erosivo que começou a ocorrer na parte inferior da estrutura, próximo ao curso d´água. A previsão da Seinfra é que os serviços fiquem prontos no dia 23.

O problema seria decorrente das chuvas intensas que caíram sobre Goiânia entre o final de janeiro e o início deste mês. O receio é que o processo erosivo danifique a estrutura da ponte, com isso, o serviço realizado é para conter a erosão e fortalecer a ponte. A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) interditou o tráfego parcialmente no local, e orienta que os motoristas busquem rotas alternativas, caso necessitem passar pelo local, que é a principal ligação do Setor Tropical Verde com o restante da cidade.

De acordo com a SMT, o melhor desvio para quem vai para o Bairro Goiá é pela Avenida Tropical Oeste, já no sentido contrário, as opções são as avenidas Felipe Camarão e, em seguida, a Barão de Mauá até a Leste Oeste.