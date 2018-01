A Avenida Buenos Aires, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia está interditada na manhã desta quinta-feira (11). Um veículo bateu contra um poste, que caiu na via. O carro capotou, mas houve feridos. As causas do acidente são desconhecidas.

Agentes da Secretária Municipal de Trânsito (SMT) orientam os motoristas que passam pela região. Uma equipe da Celg foi acionada para fazer os reparos. O veículo já foi retirado do local.