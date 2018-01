Avó confunde maconha com orégano enquanto faz pizza e envia áudios hilários para o grupo da família

Fazer uma pizza pode não ser uma tarefa fácil para muitos, ainda mais quando você utiliza o ingrediente errado. Foi o que aconteceu com a avó do músico Bruno Pilgrim e que certamente fará a sua alegria.

A idosa confundiu a maconha com o orégano encontrada no quarto do rapaz, e enviou áudios para o grupo da família quando estava em um momento, digamos, "bem descontraído".

Em seu perfil no Twitter, @brunozor, publicou a gravação da tela do seu celular, onde mostra as conversas do grupo "Família Unida". Lá, alguém pergunta: “Ô, mãe, o que está faltando para fazer a pizza?”. Eis que ela responde: “Molho de tomate, orégano e, deixa eu ver, azeitona” e continua “Eu tava limpando o quarto do Bruno e acho que vi um potinho de orégano por lá”, diz a vó. Alguém avisa: “Eu acho que isso não é orégano”, mas já era tarde.

Ouça o áudio e entenda o que aconteceu. Boas risadas são garantidas: