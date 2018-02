Autores de violência familiar são obrigados pela Justiça a frequentar grupos reflexivos em Goiás

"Eu vim de uma infância conturbada. Cresci vendo minha mãe correr com a gente no braço temendo que meu pai a matasse. Ele não só agrediu minha mãe como resolvia tudo no grito, no palavrão. É uma herança maldita". O depoimento é de M., de 43 anos, autor de violência contra a mulher que frequentou compulsoriamente um dos Grupos Reflexivos com Autores de Violência Domés...