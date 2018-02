Autores de tentativa de latrocínio de juiz são condenados a mais de 13 anos de prisão

Três homens acusados de tentarem assassinar um juiz durante uma tentativa de assalto foram condenados pela juíza Placidina Pires, da 10ª Vara Criminal de Goiânia. Johnatan Rodrigues Costa e Lucas Fernando Cardoso dos Santos Dias foram sentenciados a 13 anos e 4 meses de reclusão; e Thiago Borges Soares, a 15 anos e 4 meses de reclusão, todos em regime inicial fechado, por tentativa de latrocínio.

Conforme os autos do processo, no dia 20 de agosto de 2017, os três acusados trafegavam em um Citroen C4 roubado, conduzido por Lucas, quando avistaram um grupo de pessoas na calçada de um prédio no bairro Jardim Goiás, em Goiânia. Ao pararem o veículo próximo das vítimas, Johnatan, com arma em punho, saiu do veículo e deu voz de assalto, apontando o revólver para o juiz Átila Naves Amaral. Em seguida, o magistrado sacou seu revólver e trocou tiros com os assaltantes, sendo atingido por dois disparos, um na perna e outro na mão, efetuados por Lucas, de dentro do automóvel.

Johnatan também foi alvejado pelo magistrado, mas conseguiu escapar do local e foi resgatado por seus comparsas. Os acusados fugiram e se dirigiram ao Cais Amendoeiras, onde Johnatan foi socorrido e preso. Os outros dois contaram com a ajuda de um terceiro para se esconderem em Formosa, no entorno do Distrito Federal, mas foram abordados naquela comarca e presos em flagrante.

Ao decidir pela condenação dos réus, Placidina Pires informou que, durante a instrução processual, os acusados negaram ter praticado o crime. Eles alegaram que estavam passeando no veículo, sem saber que ele era roubado, e pararam o carro para pedir um isqueiro emprestado. Segundo os réus, Átila, acreditando que seria roubado, começou a atirar, forçando Lucas a efetuar os disparos contra a vítima, para evitar que matasse seu amigo.

Entretanto, todas as vítimas indicaram que Johnatan já desceu do carro de arma em punho, anunciando o assalto. Além disso, as câmeras de segurança do local do crime mostram o momento em que o acusado desceu do carro apontando a arma de fogo para o juiz. "Comportamento deveras incompatível com a atitude de quem deseja pedir isqueiro emprestado e que, consequentemente, retira a credibilidade das declarações judiciais dos réus, de que não pretendiam roubar ninguém", afirmou a juíza.

Placidina recusou pedido dos réus de reclassificarem o delito para lesões corporais ou tentativa de homicídio justificando que os três agiram inicialmente com a intenção de roubar, mas com a reação da vítima, revidaram com o intuito de matar. “Na esteira do entendimento dos tribunais, deverão responder pelo crime de latrocínio tentado, independentemente da natureza das lesões sofridas pela vítima”, pontuou.

(Com TJ-GO)