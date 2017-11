Aulas em colégio de Alexânia onde estudante foi morta a tiros, retomam com celebração de culto

As aulas no Colégio Estadual 13 de Maio retomaram na manhã desta quinta-feira (16), após dez dias do assassinato da estudante Raphaella Noviski, de 16 anos. Os funcionários organizaram um culto ecumênico com um padre e um pastor, para cerca de 300 alunos, pais e funcionários.

As turmas do 9º ano, onde Raphaella estudava, foram transferidas para outras salas da instituição. Os professores ainda receberam orientação psicológica.

O crime

Na manhã do dia 6 de novembro, o ex-aluno do colégio, Misael Pereira Olair, de 19 anos, pulou o muro da instituição, invadiu a sala de aula do 9º ano A e disparou 11 tiros contra Raphaella Noviski, que morreu no local.

Misael fugiu e entrou em um carro, onde estava Davi José de Souza, de 49 anos. Ambos foram presos minutos depois.

Para a TV Anhanguera, a professora Greyce Kelly de Carvalho disse que quando viu o rapaz mascarado entrando na sala, achou que era brincadeira. Ela também contou que ele tentou tocar na vítima antes de atirar.

“Eu estou tentando apagar a imagem dele entrando, a imagem daquela máscara, o som dos tiros, os gritos, ela [Raphaella] deitada no chão. Imaginei que fosse alguma brincadeira de algum outro aluno, que estava havendo uma peça. Ele tentou pegar nela e ela não deixou, depois ele deu meia volta e começou a atirar", afirmou.

Polícia

No dia 13 de novembro, a delegada Rafaela Azzi indiciou quatro pessoas pelo crime. Misael e Davi irão responder por feminicídio. Os outros dois homens respondem por terem vendido o revólver calibre 32, utilizado no crime.