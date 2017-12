Atropelamentos deixam dois mortos na BR-040 em Luziânia

Duas pessoas morreram atropeladas na noite de quinta-feira (30), na BR-040, em Luziânia, mas em acidentes diferentes, com 15 km de distância e em menos de 30 minutos entre um e outro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no primeiro caso, um ciclista estava atravessando a rodovia quando foi atingido por um carro e morreu. O veículo ficou destruído na parte da frente e o trânsito foi desviado no sentido Brasília.

Já no segundo acidente, um pedestre foi atingido por uma caminhonete no trevo da cidade, foi arremessado para cima, caiu na carroceria do veículo que o atropelou e morreu na hora.