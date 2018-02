Atriz Juliana Paes é assaltada no caminho para a Sapucaí

Rainha de bateria da Grande Rio, a atriz Juliana Paes foi assaltada a caminho da Sapucaí na noite de ontem (12) quando ia assistir ao segundo dia de desfiles das escolas de samba do Rio. De acordo com informações do jornal Extra, o veículo onde estava foi abordado por dois assaltantes, sendo que um deles estava armado, na saída do túnel Santa Bárbara.

O motorista da van que levava a atriz foi obrigado a parar na via. Ao reconhecerem Juliana, eles afirmaram que levariam apenas os telefones celulares dos passageiros. Restaram pertences como documentos e chaves de casa.

A atriz seguiu para o sambódromo mesmo após o ocorrido para cumprir compromisso de trabalho no camarote da Grande Rio, mas a entrevista coletiva que estava prevista foi cancelada. A organização decidiu manter Juliana Paes em um local reservado do camarote no restante da noite.