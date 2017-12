Atrasos em salários e repasses são comuns no Hugo, diz sindicato

Não é a primeira vez que o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) tem seu serviço comprometido por falta de pagamento dos funcionários. Segundo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde de Goiás (Sindsaúde-GO), Flaviana Alves Barbosa, todo mês ela recebe reclamações de enfermeiros com o vencimento fora de prazo. Desde a última quinta-feira (7), a higiene da unidade está comprometida por conta de uma greve de funcionários dos serviços gerais que denunciam salários atrasados.

A Organização Social (OS) Instituto Gerir, responsável pela administração do Hugo, alega que não está pagando a empresa terceirizada responsável pela limpeza porque não recebeu repasses do Governo do Estado. Segundo a presidente do Sindsaúde, essa situação é comum e atinge profissionais de diversas áreas que trabalham no Hugo. “Todo mês atrasa e eu recebo mensagens com denúncias anônimas”, relata Flaviana.

Em novembro houve uma situação semelhante. Após reclamações de funcionários, o sindicato entrou em contato com o Gerir. Em um ofício de resposta da OS na época, que a reportagem teve acesso, foi apresentado o mesmo problema atual, que a folha de pagamento só seria quitada após repasses atrasados do Estado.

Em março do ano passado também houve uma greve de funcionários da limpeza, além da lavanderia, reivindicando o pagamento de salários atrasados. À época também foi alegado a falta de repasses. O Sindsaúde diz que sempre está denunciando a questão para o Ministério Público e do Trabalho.

Por nota, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) disse que pagou R$ 4 milhões para o Gerir, nesta segunda-feira (11), mas a OS informou que ainda não recebeu esse valor. A Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás (Sefaz) informou que vai repassar R$ 50 milhões para a SES nesta terça-feira (12), que também deverão ser pagos para a adminitração do Hugo.