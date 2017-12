Atraso em obras deixa Vapt Vupt do Araguaia Shopping fechado até dia 17

A reabertura do Vapt Vupt do Araguaia Shopping, que está fechado para reformas, foi adiada para a próxima segunda-feira (18). A previsão inicial era retomar o atendimento ao público na quarta-feira (13), mas de acordo com a Superintendência do Vapt Vupt e Atendimento ao Público da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan) o adiamento se deu por conta de atraso nas obras.

A unidade está fechada desde último dia 2, quando começou a reforma. Segundo a superintendência, a obra tem como objetivo adequar as instalações visando melhor atendimento aos usuários e uma maior agilidade.

O órgão também informou que, nesse período de fechamento, os servidores da unidade continuam de plantão para orientar os usuários a buscarem atendimento nas outras unidades mais próximas, como a do Banana Shopping. A entrega de documentos como CNH, RG, passaporte da Polícia Federal, cartão de estacionamento emitido pela Prefeitura de Goiânia, cartão do Ipasgo, CTPS, passaporte do idoso e outros está sendo feita na própria unidade em regime de plantão.