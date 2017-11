Ato no Rio lembra um mês da morte de moradora de rua goiana

Um ato inter-religioso no Rio de Janeiro prestou uma homenagem, neste sábado (18), à Fernanda Rodrigues dos Santos, de 40 anos, moradora de rua que se tornou conhecida em Copacabana. Lembrança ocorre exatamente um mês após a morte dela.

O evento também cobrou políticas públicas mais assertivas para pessoas em situação de rua. “Faremos desta celebração um clamor a Deus para que seja feita justiça e uma reivindicação às autoridades para que levem a sério os direitos de todas as pessoas, especialmente das que se encontram em situação de maior fragilidade”, disseram os organizadores nas redes sociais.

Fernanda foi assassinada enquanto dormia com um tiro no peito em Copacabana. Os suspeitos, o estudante de Medicina Rodrigo Gomes Rodrigues, de 24 anos, e o lutador de MMA, Cláudio José Silva, de 37, foram presos pela Polícia Civil (PC) no início desta semana.

Reinaldo Almeida recorda com carinho da moradora de rua que ficava a duas quadras de onde ele reside. Ele diz que passava por ela todos os dias quando estava no Rio. “Ela ficava sentadinha, bem ereta, fazendo uma comidinha no fogareiro, tudo muito organizado, um monte de sacola, maquiadíssima, mas maquiagem como feita por uma criança, um monte de pano enrolado no corpo, sempre alguma coisa na cabeça, por vezes uma touca, um pano, um saco de supermercado”.

Esses costumes, além da simpatia, tornaram Fernanda conhecida entre os moradores da região. De acordo com a polícia, ela era querida por todos e sempre dormia em uma marquise na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, próximo à esquina da Rua Duvivier. A mulher estava acostumada a dormir no local havia cerca de quatro anos.