Atenção: previsão é de chuva forte e ventos em Goiânia e no interior de Goiás

Após uma semana de temperatura elevadas e de pancadas no fim da tarde, a previsão meteorológica para o fim de semana em Goiás é de muita chuva. Segundo o site Climatempo, o tempo em Goiânia no sábado (18) e domingo (19) será de nuvens durante o dia, com chuva de moderada a forte intensidade em vários momentos do dia.

A temperatura terá mínima de 20º C e máxima de 33º C neste sábado na capital, com previsão de chuva de 5 mm e umidade do ar na casa dos 74%. Já no domingo, a mínima será de 21º e a máxima de 31º C, com 90% de precipitação e 75% de umidade do ar, de acordo com o Climatempo.

Nessa sexta-feira (17), uma pancada mais forte que caiu no fim da tarde e causou um verdadeiro transtorno na vida dos motoristas da capital, resultando em um grande nó no trânsito das principais vias da cidade. Árvore caída, engarrafamentos, alagamentos e atrasos em linhas do transporte coletivo foram alguns dos problemas enfrentados por quem circulava na região metropolitana.

Essa mudanças ocorrem devido ao deslocamento de uma frente fria pela Região Sudeste aumenta as condições de chuva Goiás e as áreas de instabilidade se espalham. A situação será de alerta para tempestades por toda região Norte e Oeste. O dia será marcado por muita chuva, raios, possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento de até 90km/h.

No domingo (19), o deslocamento da frente fria vinda das regiões Sul e Sudeste aumentam as condições de chuva em Goiás e no Distrito Federal. Há risco de fortes pancadas de chuva acompanhadas de rajadas de vento de até 80km/h com raios. A sensação de calorão diminui em função do excesso de nebulosidade.

A Defesa Civil e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) orientam a população a não ficar debaixo de árvores por conta de raios e da ventania. É recomendável, também, evitar áreas que tradicionalmente ficam alagadas.