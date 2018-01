Atenção: Goiás segue em estado de perigo por causa de tempestades; pode chover até 50 mm nesta terça

Depois de chover no começo da noite dessa segunda-feira (29) o esperado para dez dias, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) manteve o aviso de atenção para todo o Estado de Goiás e Tocantins para chuvas fortes. Segundo o alerta, que foi prorrogado para até esta quarta-feira (31), há risco de chuvas intensas, com perigo potencial, tempestade de raios, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Segundo o Inpe, deve chover entre entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Isso significa que pode acumular 50 litros de água de chuva sobre uma superfície de área igual a 1 metro quadrado. Já os ventos podem passar os 60km/h.

A recomendação do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil é que em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

De acordo com o órgão, as condições meteorológicas ruins podem durar até 48 horas. Em caso de risco, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros através do 193.

Chuva desta segunda

A chuva que caiu nesta segunda-feira (29) em Goiânia foi o equivalente ao esperado para cerca de dez dias. De acordo com o Climatempo, a média histórica dos últimos 30 anos para o mês de janeiro é de 267 ml. No entanto, entre as 13 horas de ontem e as 13 horas de hoje, a precipitação chegou a 85 ml em alguns pontos da capital.

A culpa pela instabilidade do tempo é de uma zona de convergência do Atlântico Sul, que está atuando sobre o Centro-Oeste e o Sudeste do País. Além de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, São Paulo e Minas Gerais também estão sendo afetados.