Atenção! Goiás está em alerta laranja por causa das chuvas

Os moradores da cidade de Goiás viram o nível do Rio Vermelho subir com as chuvas desta quinta-feira (30).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o estado de Goiás está em alerta laranja, que significa risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades com tais áreas de risco.

Entre hoje (30) e a próxima quinta-feira (7), a temperatura varia entre 21ºC e 29ºC.



Ações recomendadas durante o alerta laranja

* Evite enfrentar o mau tempo.

* Observe alteração nas encostas.

* Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

* Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

* Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).