Assista ao momento em que a onça-pintada é capturada em Goiânia

Matéria atualizada em 16h08.

A captura da onça-pintada, na manhã da última quinta-feira (28), foi registrada pelo Instituto Onça-Pintada. Agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e técnicos do Instituto fizeram uma varredura e conseguiram localizar o felino em uma região distante da área urbana, próximo ao Morro do Mendanha. O Instituto informou ainda que a onça é um macho de 84 kg e tem entre 3 e 4 anos. Inicialmente foi divulgado que a onça pesava 140 kg, mas a informação foi retificada.

Nas imagens é possível ver o felino na copa de uma árvore após ser acuado por cães treinados para este tipo de ação. Um biólogo atira um tardo com tranquilizante. Em seguida, a onça retorna ao solo e é capturada. Um

O felino foi levado para o Zoológico da capital onde passou por exames. “Ela está em ótimas condições e é um animal jovem e saudável”, superintendente do Ibama, Renato Paiva. Nesta sexta-feira (29), o animal foi solto em área de preservação permanente no Vale do Araguaia, no Norte do Estado. O local exato onde a onça foi deixada não foi informado para evitar caçadas ao animal.

