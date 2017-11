Assassino confesso de estudante em colégio de Alexânia e mais três pessoas são indiciadas

A Polícia Civil indiciou quatro pessoas no caso da morte da estudante Raphaella Noviski, de 16 anos, assassinada com 11 tiros dentro da sala de aula da turma do 9º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual 13 de Maio, em Alexânia, no entorno do DF.

Segundo a delegada Rafaela Azzi, o suspeito de ter atirado contra a jovem, Misael Pereira Olair, de 19 anos, e o comerciante Davi José de Souza, de 49 anos, que ajudou no transporte de Misael até o local do crime, foram indiciados por feminicídio. Outros dois homens, que não tiveram as identidades reveladas pela polícia, devem responder por terem vendido a arma usada no crime.

"Concluímos o inquérito hoje [segunda-feira] e vamos remetê-lo ao Judiciário. A novidade é que a Polícia Civil desvendou a origem da arma de fogo usada no feminicídio", afirmou a delegada.

Misael tem uma avaliação psicológica marcada para esta terça-feira (14), em Goiânia, mas só deve ser realizada se ele concordar. "Ele não é obrigado a produzir provas contra si próprio", informou Azzi.