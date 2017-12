As várias faces do sentimento

A questão em torno da felicidade é complexa até mesmo para as ciências que estudam o indivíduo e o seu comportamento, uma vez que o sentimento não pode ser observado de forma isolada, mas sim levando em consideração as relações sociais, que têm as mais distintas configurações. Doutora em Psicologia, Raquel Maracaípe diz que este sentimento é algo comumente abordado no...