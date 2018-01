Arma usada em assalto em Caldas Novas foi roubada no presídio de Jaraguá

Uma das armas usadas no assalto à casa do advogado e ex-vereador de Caldas Novas Arlindo Cardoso Dantas, o Arlindo Ceará, na terça-feira (16), em Caldas Novas, foi roubada no dia 23 de dezembro do presídio de Jaraguá. O armamento de calibre 12, foi levado no dia em que bandidos invadiram a cadeia para resgatar presos acusados de tráfico de drogas. Há ainda a suspeita de q...