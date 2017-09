Aprovados no concurso para soldados e cadetes da Polícia Militar são apresentados

Os aprovados do concurso público para cadetes e soldados de 3.ª Classe da Polícia Militar foram apresentados nesta terça-feira (5).

O governador Marconi Perillo, o vice-governador José Eliton, o secretário da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), Ricardo Balestreri, o secretário de Gestão e Planejamento, Joaquim Mesquita, o comandante-geral da PM, coronel Divino Alves, entre outras autoridades, participaram da cerimônia, realizada no Estádio Pedro Ludovico Teixeira (Olímpico), na Avenida Paranaíba, Centro de Goiânia.

No total, foram apresentados 2.178 soldados e 72 novos cadetes homens, 242 soldados e oito cadetes mulheres. Ao todo, 41.825 candidatos participaram do certame. A Polícia Militar divulgará, em breve, o cronograma para início do curso de formação.