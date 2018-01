Aprovados em concurso para agente penitenciário protestam no Complexo Prisional em Aparecida

Aproximadamente 15 pessoas protestam na porta do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na manhã desta segunda-feira (8). Os integrantes do grupo foram aprovados no concurso para agente penitenciário realizado em 2014 e até o momento não foram convocados para assumir as vagas. O grupo tenta sensibilizar a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia, que deve inspecionar o local, que na semana passada registrou três rebeliões em cinco dias.

O grupo questiona o governo estadual, que chamou 1600 agentes temporários em vez de convocar os aprovados no concurso. Segundo o representante dos manifestantes, Márcio da Silva Ramos, a categoria enviou uma lista com quase 600 nomes, sendo que 200 destes já passaram pelo curso de formação e estão prontos para trabalhar.