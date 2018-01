Aprovado em 1º lugar para Medicina na UFG comemora: "Estou anestesiado"

O estudante Luiz Fernando Sposito Ribeiro Baltazar, de 18 anos, foi aprovado em primeiro lugar para Medicina na Universidade Federal de Goiás (UFG), câmpus Goiânia. "Estou meio anestesiado, sem acreditar. Estou muito feliz", comemora. Ele conta que além dos estudos, dedicou momentos para a prática de atividades físicas e lazer ao lado da namorada.

A lista da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foi divulgada pelo Ministério da Educação (MEC) na manhã desta segunda-feira (29), onde o jovem aparece com a maior pontuação entre os selecionados para uma vaga da UFG, câmpus Goiânia. Luiz Fernando obteve 827,31 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), bem acima da nota de corte (pontuação mínima exigida para o curso) de Medicina, que ficou em 782,31.

Morador de Goiânia, ele chegou a cursar um período de Medicina na Universidade Federal do Tocantins. Mas resolveu fazer novamente a prova do Enem para tentar ingressar na UFG. “Morar com a família é outra coisa”, afirma o estudante.