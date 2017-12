Aprovada terceirização de placas veiculares

Projeto do Governo Estadual de terceirizar o serviço de emplacamento e confecção de placas e tarjetas foi aprovado nesta quarta-feira (20) por 28 dos 34 deputados estaduais presentes na sessão plenária na Assembleia Legislativa. Entre as justificativas, a alteração busca “melhorar o serviço e oferecer condições similares em todo Estado para todos os consumidores.”

O documento aprovado diz que o contrato terá, no máximo, 30 anos de duração e que a contratada disponibilizará 15% para o Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Para isso, será necessário alterar a Lei nº 18.983, de 27 de agosto de 2015. Essas informações já haviam sido divulgadas pela coluna Giro, do jornalista Jarbas Rodrigues, em outubro de 2017.

Ainda falta uma nova apreciação e votação em plenário pelos deputados, mas depois de passar pela Casa, a proposta prevê que apenas uma empresa ou consórcio assuma esse serviço no Estado. Outra justificativa é que, assim, haverá maior segurança contra fraudes, além de evitar preços diferenciados por regiões, especialmente onde a frota é menor.

O edital prevê instalação mínima de 35 pontos de atendimentos no Estado, mas terá maior vantagem a empresa que oferecer maior abrangência. A ideia, segundo o edital, é que o usuário não tenha que se deslocar ou que faça um deslocamento mínimo para conseguir resolver seu problema. Os valores ainda não foram definidos.

Com a mudança, há previsão de que haja serviço de rastreamento dos veículos, com uso dos códigos de barras, que constam nos modelos implantados desde 2014. O processo de licitação para concessão desse serviço começou a ser discutido junho desse ano e deixa claro que não há previsão de nova mudança no modelo da placa usado atualmente.

O Detran-GO esclareceu que nada mudará para o cidadão, não havendo prejuízos financeiros ou alteração na rotina. Ao contrário, a licitação visa ampliar a concorrência e elevar a qualidade dos serviços prestados. Desta forma, a troca de placas continuará sendo feita apenas em casos em que a legislação exige, ou seja, na inclusão do veículo novo ou transferência de propriedade e município/UF, quando a placa ainda for do modelo antigo. O objetivo da licitação é acatar uma recomendação do Ministério Público de Goiás e não criar custos adicionais ao cidadão.

A sessão contou com a presença de 34 deputados e os que votaram contra foram: Humberto Aidar (PT), José Nelto (PMDB), Delegada Adriana Accorsi (PT), Major Araújo (PRP), Wagner Siqueira (PMDB) e Luis Cesar Bueno (PT).