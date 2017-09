Aposentado infarta e morre após ganhar Hilux em bingo

Após completar a cartela de um bingo e ser o ganhador de uma Toyota Hilux, avaliada em R$ 160 mil, o aposentado Moises Martins de Oliveira morreu na noite deste domingo (10) após sofrer um infarto. As informações são da Gazeta Online.

Moises, que morava em Marataízes, no Espírito Santo, iria completar 63 anos nesta terça-feira (12).

Segundo o jornal, o aposentado começou a passar mal, desmaiou e, em seguida, a equipe de socorristas que estava no local foi acionada pelo apresentador do bingo, Enildo Cardoso, de 60 anos. Um jovem que estava sentado ao lado do idoso mostrou aos organizadores que Moises havia ganhado o prêmio.



A Prefeitura de Itapemirim garante que o atendimento ao senhor aconteceu minutos após ele desmaiar, mas que ele não resistiu ao infarto, morrendo no local. Os responsáveis pelo bingo garantem que o prêmio será entregue para um sobrinho de Moises.