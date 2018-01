Apesar de clima tranquilo, familiares reclamam da situação interna no Regime Semiaberto

O clima na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto está tranquilo. Familiares estão entregando alimentos, roupas e calçados, mas não deixam de manifestar revolta pela situação interna da unidade. Eles dizem que na quarta-feira (3), em represália, presos ficaram sem água e sem comida, embora durante a vistoria das autoridades dois caminhões da Saneago tenham entrado no Semiaberto.

Nesta quinta-feira (4), pelo menos 12 agentes penitenciários estão trabalhando. A recepção dos alimentos é feita por eles e por "amarelinhos" reeducandos que ajudam no trabalho. A quinta-feira é o dia destinado para a entrega de mantimentos e é conhecido como Cobal, derivado à antiga sigla da Companhia Brasileira de Alimentos.

Além da situação interna, familiares reclamam da dificuldade de acesso à Colônia. A mãe de um detento contou que andou cerca de um quilômetro carregando alimentos e um colchão para entregar para o filho. No entanto, ela não tinha notícias dele após a rebelião. A dificuldade de transporte já é um problema antigo enfrentado por quem precisa ir até o local.

Enquanto a reportagem do O Popular conversava com os familiares, dois detentos que tinham recebido indulto no final do ano se apresentaram.