Apenas duas obras do Paço estão em andamento hoje na capital

De todas as obras de grande porte sob responsabilidade da Prefeitura de Goiânia, apenas a Estação Ferroviária está dentro do cronograma e em andamento. Ainda há obras no Setor 2 do Parque Urbano Ambiental Macambira Anicuns (Puama), que já deveriam ter sido entregues no início do ano passado. As obras nos setores 1 e 3, também do Puama, já foram finalizadas. Por outro...