Após vender o próprio bebê por R$1,9 mil, adolescente denuncia compradores à polícia

A Polícia Militar do Acre (PM-AC) resgatou em um hotel nesta quarta-feira (10) um bebê de três meses que teria sido vendido por R$ 1,9 mil pela própria mãe para um casal, por intermédio de um pastor. Natural de Rio Branco, no Acre, a criança foi encontrada na cidade de Brasiléia, a 234km da capital.

A busca aconteceu porque a mãe, uma adolescente de 16 anos, arrependeu-se da transação e foi à polícia denunciar o ocorrido para salvar a criança. O delegado Adriano de Morais, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), disse em entrevista coletiva que a jovem alegou ter aceitado a proposta com a condição de ver o filho diariamente. Quando percebeu a intenção do casal de mudar-se e afastá-los, tomou a decisão de levar o caso às autoridades.

“Depois de dois a três dias ela [mãe] viu a mulher arrumando a caminhonete para partir. Ela diz que tentou intervir, mas esse pastor não permitiu que ela saísse de casa. Assim que a compradora saiu da capital, a mãe veio denunciar o caso aqui na delegacia”, contou.

O papel do sacerdote, que supostamente veio de Santa Catarina, ainda não está totalmente claro para os investigadores. “O pastor apresentou o casal a jovem e intermediou a negociação. Ele saiu levando o valor de R$ 500 reais nisso tudo", informou o policial. Suspeita-se que ele tenha organizado ainda a saída do bebê do País.

A adolescente informou à polícia que já tem outro filho e não tinha condições fincanceiras de criar mais uma criança, por isso esperava que o bebê fosse cuidado enquando pudesse ter contato constante com ele.

A criança está sob os cuidados do Estado, em Rio Branco. O casal fugiu e continua sendo procurado. As informações são do G1 Acre e AC24h.