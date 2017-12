Após se irritar com perguntas, procuradora agride repórter da Band

A procuradora jurídica da Câmara Municipal de Uberlândia, Alice Ribeiro, agrediu o repórter Ricardo Martins da TV Band Triângulo, afiliada da emissora na Cidade, após ficar incomodada com algumas perguntas do jornalista.

Durante uma entrevista sobre a suspensão do aumento de salário dos vereadores, Alice fica incomodada com algumas perguntas sobre o caso, dando respostas ríspidas ao repórter. Ricardo chega a questionar se a procuradora tinha algum problema pessoal com ele.

“A senhora está com algum problema particular comigo?. “Nunca lhe vi”, responde a procuradora. O repórter, então, pergunta: “Por que age dessa maneira?”. Ela, então, diz: “Você é capcioso”.

Na continuação da entrevista, Alice pega o microfone e dá tapas nas mãos do repórter. “Seu ordinário! Você não se atreva!”, diz e se levanta. Sem entender o motivo, o repórter finaliza a matéria constrangido.