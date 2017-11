Após série de desavenças por mulheres e tentativas de homicídio, rapaz é apreendido em Novo Gama

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na quinta-feira (16), suspeito de tentar matar um colega, de 16 anos, em fevereiro de 2016, dentro de uma escola de Novo Gama. De acordo com a Polícia Civil, eles tinham desavenças envolvendo mulheres e há a suspeita de envolvimento com drogas.

Segundo a PC, no dia do crime, o suspeito, que estudava na mesma instituição que a vítima, entrou na escola com uma faca, foi até a sala de aula e o atingiu no braço, mas a vítima sobreviveu e o suspeito fugiu.

“A rixa deles era por conta de mulher, segundo a vítima, mas achamos que há o envolvimento com drogas também, mas eles eram desafetos na escola há muito tempo. O agressor tentou esfaquear o rival várias vezes, mas a vítima reagiu, jogou cadeira e lixeira contra o outro menor, até que um professor conseguiu intervir e evitar a consumação do fato”, explicou o delegado Danillo Martins, que completou. “Ele se mudou da cidade, estava morando em casas de conhecidos, amigos, mas voltou recentemente. E como já tínhamos um mandado de internação contra ele, fomos lá e apreendemos ele ontem [16]”, finalizou.

O rapaz está na delegacia de Novo Gama e espera a audiência com um juiz.