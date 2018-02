Após relatos sobre queda de avião, Corpo de Bombeiros faz buscas no norte de Goiás

O Corpo de Bombeiros procura desde a noite desse sábado (24) uma aeronave que pode ter caído em uma fazenda no município de São Miguel do Araguaia, no norte de Goiás. O local é de difícil acesso, alagado e com mata fechada.

Até o início da tarde deste domingo (25) a equipe não encontrou sinais do acidente. A informação é de que duas pessoas estavam na aeronave, que tinha como destino a cidade de Nova Crixás.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um avião semelhante ao que moradores da região teriam visto caindo foi encontrado estacionado em uma fazenda da região. Mesmo assim, as buscas continuam.