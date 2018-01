Após reclamações de pais, MP solicita ajustes no cadastramento de vagas online dos CMEIs em Goiânia

Uma série de recomendações foi enviada pelo Ministério Público de Goiás para o secretário municipal de Educação de Goiânia, Marcelo Ferreira da Costa, nesta quinta-feira (11). No documento, o MP visa assegurar o cumprimento ao diretor fundamental de acesso à educação infantil na capital. Vários são os relatos de pais e responsáveis de que não conseguem acessar o site disponibilizado e com isso solicitar as vagas dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

Entre as orientações está a imediata regularização do sistema on-line de cadastramento às vagas dos CMEIs de Goiânia. Outra providência a ser tomada é a implementação de outros dois canais de atendimento à população, um presencial e outro por telefone. O ofício recomenda, ainda, que o prazo para cadastramento seja ampliado.

Além das orientações acima, o documento orienta a Secretaria Municipal de Educação a publicar em seu site uma nota esclarecendo os motivos que estão impedindo o cadastramento e as medidas adotadas para garantir as vagas. A nota também deverá ser encaminhada, no prazo de 24 horas, para o MP.