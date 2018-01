Após rebelião, governo decide chamar 1,6 mil vigilantes para presídios em Goiás

Em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (2), sobre a rebelião ocorrida na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, em Aparecida de Goiânia, o tenente Coronel Newton Castilho afirmou que ficou acertado com o governador, Marconi Perillo, o chamamento de 1,6 mil vigilantes penitenciários que aguardavam convocação. A chamada deve ocorrera ainda esta semana. Eles atuarão como servidores temporários, durante o período de um ano.

Durante a entrevista, também foi anunciado que o governador deve sancionar o Projeto de Lei que visa criar a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, órgão da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), que passaria a se chamar Secretaria de Estado da Segurança Pública. O projeto vem sendo discutido há meses, sem solução por causa de divergências no formato do órgão. A SSPAP defendia a criação de uma secretaria à parte para cuidar dos presídios, mas o governo resistia à ideia e propunha a formação de uma diretoria para o setor. O projeto foi enviado para a Assembleia Legislativa de Goiás no início de junho de 2017.