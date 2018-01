Após rebelião e mortes, presos do semiaberto de Aparecida poderão dormir em casa

Atualizada às 20h22 - 03/01/2017

O juiz substituto Vitor França Dias Oliveira ordenou, nesta quarta-feira (3), que os detentos do regime semiaberto da Colônia Agroindustrial do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia que estão trabalhando sejam dispensados de retornar para passar a noite no local pelo prazo de dez dias, desde que a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap) monitore os reeducandos com tornozeleiras eletrônicas.

O pedido partiu do Ministério Público de Goiás (MP-GO) e do Estado, por meio da Seap.“Fomos informados da possibilidade de novas ocorrências na Unidade Prisional do Regime Semiaberto. Nos foi relatado que os presos do galpão seriam os próximos alvos da rivalidade entre os presos daquela unidade. Oportuno informar que os presos custodiados no 'galpão' são liberados para os trabalhos externos”, explicou a Seap no processo.,

A justificativa, segundo o juiz Vitor França, se dá por uma rebelião iminente. “Dessa maneira, nada obstante a gestão dos estabelecimentos penais ser realizada, em regra, pelo Poder Executivo, o Poder Judiciário está legitimado a adotar providências extremas para impor a ordem e, consequentemente, preservar a vida e a integridade física os agentes de segurança, dos reeducandos e das demais pessoas que direta ou indiretamente estejam relacionadas”, argumentou o magistrado na decisão.

Motim

No último dia 1º, por volta das 14 horas, um motim teve início na Colônia Agroindustrial de Regime Semiaberto. Ao todo, nove pessoas morreram, duas delas foram decapitadas, e 14 detentos ficaram feridos.

No mesmo dia, a Seap informou, por meio de nota, que 90 presos saíram da unidade prisional e ficaram nas proximidades por questão de segurança, mas retornaram depois. Outros 242 presos fugiram, sendo que 143 foram recapturados.

Depois da rebelião parte da Colônia ficou destruída e, por isso está interditada e deve passar por reforma. Foram transferidos do local 153 presos para Núcleo de Custódia e para o Módulo de Segurança do Complexo Prisional.