Após rebelião e mortes em Goiás, ministro diz que não tem responsabilidade em problemas nas cadeias

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou em entrevista para a rádio CBN que a rebelião que deixou nove mortos no complexo Prisional em Aparecida de Goiânia, na última segunda-feira (1), não é de responsabilidade do governo federal e que cada estado é responsável por suas cadeias. Ele também disse que o sistema prisional brasileiro, principalmente o estadual 'está sob controle de gangues criminosas'.

"Pelo que está estabelecido na Constituição, o governo federal não tem nenhuma responsabilidade pelo presídio de Aparecida de Goiânia. A unidade em questão é 100% responsabilidade do estado. O governo federal tem cinco unidades de segurança máxima, e está inaugurando a sexta agora em Brasília. São presídios onde se encontram os grandes chefes de facção", explicou o ministro, acrescentando que, nas unidades federais, não entram armas ou drogas, como nas cadeias estaduais.

Jungmann contou que está acompanhando o problema na Colônia Agroindustrial de Regime Semiaberto, em Aparecida de Goiânia, através de setores de inteligência do ministério, e informou que não há possibilidade da violência se espalhar para outros presídios, como em 2017.

Já o governador Marconi Perillo (PSDB), disse que a questão penitenciária precisa de mais participação do governo federal e que os recursos destinados ao setor estariam estagnados para gerar superávit fiscal.

De acordo com o ministro, as Forças Armadas fizeram 33 vistorias em 31 unidades prisionais de sete estados, e foi constatado que a cada dois presos, um está armado. "Encontramos chips, drogas, celulares, armas, rádio-base, freezer, geladeira, televisor, enfim, o sistema prisional, que deveria ser algo de controle estrito do estado, de isolamento, segregação, infelizmente está sobre o controle das gangues. Aliás, as grandes gangues brasileiras surgiram dentro do sistema prisional. Esse resultado é a crônica do desastre anunciado, que infelizmente ciclicamente se repete".

Raul Jungmann falou também que foi disponibilizado, através do Plano Nacional de Segurança, R$ 2 bilhões para construção de presídios e penitenciárias e para o equipamento dessas unidades. "O dinheiro está disponível para quem quiser pegá-lo no Ministério da Justiça, desde que satisfaça às regulamentações e normas que têm que ser observadas", finalizou.