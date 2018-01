Após rebelião, clima é de tranquilidade no 1º dia de visita em presídios de Aparecida

O clima é de tranquilidade no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia na manhã deste domingo (7/1), primeiro dia de visita de familiares depois das rebeliões e motins registrados no local na última semana. Viaturas do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) nas proximidades da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto e na porta das outras unidades, dentre elas a Penitenciária Odenir Guimarães (POG).

Algumas mães e esposas de detentos afirmam que só agora saberão como estão seus familiares de fato. A cozinheira Cléria Lúcia da Silva, de 42 anos, afirma que não teve notícias do filho, que está na Colônia, desde a rebelião no último dia 1º. Na ocasião, nove detentos foram mortos, 14 ficaram feridos e mais de 200 fugiram. A autônoma Lucineire Tomaz, de 49 anos, também aguardava entrar na unidade prisional para poder ver se o filho estava bem. "No dia eu fiquei desesperada demais", contou Lucineire sobre o dia da rebelião.

Outras mulheres já tiveram notícias de seus maridos e filhos. A irmã de um preso que preferiu não se identificar disse que o detento entrou em contato com ela na última segunda-feira, dizendo que estava bem.