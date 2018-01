Após rebelião, 87 presos continuam foragidos do semiaberto em Aparecida de Goiânia

Continuam foragidos 87 detentos do regime semiaberto de Aparecida de Goiânia que evadiram da Colônia Agroindustrial depois da rebelião da última segunda-feira (1º). A princípio o número divulgado após a rebelião era de 99 apenados. A quantidade de presos evadidos foi atualizada pela Secretaria de Segurança Pública, na manhã desta quinta-feira (4).

No motim, os detentos da ala C invadiram as alas A, B e D e houve um confronto que deixou nove presos mortos, sendo dois deles decapitados, e 14 feridos. Ainda de acordo com a Secretaria, os presos incendiaram a unidade prisional e os corpos ficaram carbonizados.

Segundo os Bombeiros, sete viaturas foram encaminhadas para a rebelião e foram gastos três mil litros de água no combate ao incêndio.