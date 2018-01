Após protesto pacífico, manifestantes planejam novo ato contra o aumento da tarifa de ônibus

Após ato realizado na manhã desta sexta-feira (19), manifestantes contra o aumento da tarifa do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia pretendem repetir o protesto na próxima segunda-feira (22), para quando está marcada a reunião da Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC), às 16h, no Paço Municipal. O encontro ocorreria às 10h de hoje, mas foi desmarcado pelo colegiado sob a justificativa da morte de um ex-diretor da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC).

Segundo integrantes do Movimento Contra a Catraca, uma reunião ainda será feita para deliberar sobre a realização de um novo ato, mas, segundo indicativos dos próprios membros, a tendência é que a ação ocorra novamente. O protesto parte de usuários do transporte coletivo contrários ao aumento da passagem de ônibus, que sairia de R$ 3,70 para R$ 4,05, após dois anos sem reajuste.

Iniciado por volta das 8h na Praça do Bandeirante, no Centro da capital, onde ocorreu a concentração dos participantes, o protesto teve fim em torno das 12h, nas proximidades da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás (UFG), no Setor Leste Universitário. A dispersão dos integrantes do ato ocorreu de forma pacífica, assim como todo o percurso.

Durante o deslocamento dos manifestantes, que dirigiram-se à Avenida Universitária, os anéis internos e externos da Praça Cívica foram fechados. Pneus foram incendiados na via e causaram seu bloqueio. As chamas foram apagadas durante a manhã.

O acesso às avenidas Goiás, Assis Chateaubriand e 85 chegou a ser prejudicado, mas a situação foi normalizada. Agentes da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) se deslocaram para a região para controlar o trânsito e equipes da PM-GO acompanharam a movimentação.