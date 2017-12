Após pagamento parcial de dívida, manutenção da iluminação pública será retomada em Goiânia

A Citeluz Serviços de Iluminação Urbana S/A (Citelum) divulgou comunicado nesta quarta-feira (27) onde afirma que retomará as atividades de manutenção da iluminação pública em Goiânia.

Na nota enviada à imprensa, a empresa diz que os serviços serão retomados "em razão da realização do pagamento parcial dos valores em aberto pela Prefeitura", que ocorreu na tarde desta quinta.

Ainda no texto, a Citelum informa que seguirá negociando com o Executivo municipal para receber o montante restante dos valores que ainda não foram pagos para "regularizar integralmente o equilíbrio econômico financeiro do contrato em questão".

Suspensão

No último dia 15, a empresa francesa suspendeu o contrato vigente com a Prefeitura de Goiânia após denunciar falta de pagamento. À época, o prejuízo, de acordo com a Citelum, ultrapassava R$ 5 milhões. Uma das ordens de serviço está com 290 dias de atraso.

Confira abaixo a íntegra da nota enviada pela Citelum à imprensa:

"Nota à imprensa | Retomada de atividades de manutenção da iluminação pública de Goiânia

A CITELUM (“CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A”) vem, cordial e oportunamente, em razão da seriedade com que desempenha suas atividades e do comprometimento com a população goianiense, informar do retorno às atividades relacionadas ao Contrato Administrativo nº 016/2016, celebrado com o município de Goiânia (GO), em razão da realização do pagamento parcial dos valores em aberto pela Prefeitura, na tarde desta quarta-feira, 27 de dezembro de 2017.

Oportunamente, a CITELUZ informa que prosseguirá em negociações com a Prefeitura para recebimento do montante residual dos valores devidos, com o objetivo de regularizar integralmente o equilíbrio econômico financeiro do contrato em questão.

Citeluz"