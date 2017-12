Após noite de bebedeira, homem afoga amigo em poça d'água no interior de Goiás

Marco da Silva, de 25 anos, foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (7) após confessar o assassinato de Justino Rodrigues dos Santos, de 47, por afogamento em uma cascalheira no bairro Parque Alvorada II, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF).

O caso

Segundo a Polícia Civil (PC), Marco disse que ele e a vítima eram amigos de longa data. Por volta das 9h, os dois, que passaram a madrugada ingerindo bebidas alcoólicas, foram para a casa de uma amiga para tomar café da manhã. Logo após, seguiram para a cascalheira, próxima à residência onde estavam, e continuaram a beber e conversar.

Pouco tempo depois, os dois iniciaram uma discussão, trocaram agressões físicas e Marcos segurou Justino, empurrou-o na água e afogou o amigo.

Após matar Justino, Marco foi até a sede das delegacias especializadas do município e informou que alguém havia cometido o crime. No entanto, os policiais civis, ao se deslocarem para o local onde o corpo estava, notaram o nervosismo, as roupas úmidas e sujas do denunciante. Os membros da corporação, ainda após acompanharem outros dois depoimentos de testemunhas, passaram a desconfiar de Marco. Após uma hora de conversa na delegacia, ele confessou o crime e foi detido logo em seguida.

O laudo do exame cadavérico que comprovará as causas da morte de Justino será revelado em até 30 dias. Caso a asfixia seja um dos atos que levou ao óbito, a pena a que Marcos será submetido pode aumentar.