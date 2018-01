O Corpo de Bombeiros de Anápolis realiza buscas por um homem de 27 anos que desapareceu no Lago Corumbá IV, na Fazenda São Bernardo, em Alexânia, na Região Central do Estado, no início da tarde deste sábado (20).

Segundo o Corpo de Bombeiros, familiares e amigos contaram que ele mergulhou e não voltou à superfície. Mergulhadores auxiliam nas buscas.