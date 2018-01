Após manifestação contra o aumento da tarifa, Avenida Universitária é liberada

Atualizada às 12h15

Após dirigirem-se rumo ao Terminal Praça da Bíblia, no Setor Leste Universitário, manifestantes contra o projeto de aumento da tarifa de ônibus dispersaram-se, por volta das 12h desta sexta-feira (19). Durante o deslocamento, eles se concentraram nas proximidades da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás (UFG), onde a trajetória foi finalizada. Ao fim da manhã, as chamas advindas da queima de pneus, ocorrida na Avenida Universitária, já haviam sido apagadas e o fluxo do trânsito pela via, normalizado.

O protesto foi realizado no Centro da capital por usuários do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia. Sem reajuste há dois anos, a passagem de ônibus sairia de R$ 3,70 para R$ 4,05, o que motivou a ação.

O ato estava marcado desde o final do ano passado para as 8 horas, na Praça do Bandeirante, onde houve a concentração dos manifestantes com o acompanhamento da Polícia Militar de Goiás (PM-GO). Após o movimento se encaminhar ao Palácio Pedro Ludovico Teixeira, sede administrativa do governo estadual, pela Avenida Goiás, os anéis internos e externos da Praça Cívica foram interditados durante a manhã. Porém, já foram liberados e o trânsito na região flui normalmente, incluindo nos acessos às avenidas Goiás, Assis Chateaubriand e 85.

Agentes da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) se deslocaram para o local para controlar o trânsito e equipes da PM-GO acompanharam a ação.

Motivação

Dentre as reivindicações do movimento, além da manutenção do valor da tarifa, os usuários reclamam também das regras e do funcionamento do Programa Passe Livre (PLE) do governo estadual, que ocorre desde o semestre passado. Os estudantes alegam que os créditos relativos às passagens não caem nos dias combinados, fazendo com que seja necessário pagar a passagem inteira até que os cartões sejam recarregados. O governo alega que não há problemas no sistema e que há casos de mau uso ou problemas para o dia da recarga, que é todo décimo dia útil do mês, não necessariamente no dia 10 de todo mês.

Participante da manifestação, o estudante de História Rafael Neves falou sobre as reivindicações feitas pelo grupo. "A gente sabe que o atual cenário político é complicado, com vários problemas sociais, que vêm atacando diretamente a classe trabalhadora", disse ele. "É um aumento abusivo, uma vez que isso não reverbera a qualidade do transporte público de Goiânia. Se fosse para melhorar, talvez o movimento não estivesse desse jeito", opina ele.

A manifestação coincidiu com a marcação da reunião da Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC), que seria às 10 horas de hoje. Mas o encontro do colegiado foi desmarcado no início da manhã, sob a justificativa da morte de um ex-diretor da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC). A nova reunião, que deve aprovar o reajuste tarifário para R$ 4,05, ficou marcada para a próxima segunda-feira, às 16 horas, no Paço Municipal. Há um movimento dentro da CDTC para que o novo valor fique em 4 reais.