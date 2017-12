Após mãe perder bebê, loja devolve dinheiro gasto com móveis do quarto da criança

A empresária Renata Marino Senise ficou grávida de Bella e deu à luz em maio deste ano. Tudo ocorreu bem durante a gestação, mas, dois dias após o parto, tanto a mãe quanto a filha tiveram febre e foram diagnosticadas com herpes do tipo 1. Dez dias após nascer, Bella não resistiu e acabou morrendo. Renata, então, passou por um dos momentos mais difíceis da sua vida, mas se surpreendeu com um gesto de bondade e empatia que recebeu de uma loja.

Em entrevista à revista Crescer, a empresária contou como a arquiteta que ficou responsável pelo projeto do quarto do bebê se prontificou a ligar na loja onde os móveis foram comprados para ver se poderiam fazer algo. Alguns dias depois, a empresa ligou para Renata e deu duas opções: desmontar, embalar e guardar todos os móveis para serem usados no futuro, ou buscar os produtos e devolver todo valor pago. A empresária escolheu a segunda opção.

“Fiquei completamente chocada, pois já haviam passado 6 meses. Em todo o processo, eles foram muito gentis e a atitude deles tornou tudo mais fácil”, contou à publicação.

No Facebook, Renata relatou como foi o momento em que os funcionários foram desmontar o quarto. “Um dos moços que veio foi o mesmo que montou tudo pra mim. E eu vi neles uma tristeza de estarem fazendo isso. Eles foram a gentileza em pessoa. Viram que eu estava atordoada e falaram pra eu ficar na sala enquanto desmontavam tudo. Fizeram graça para me fazer rir. Juro que achei que eles fossem me abraçar no final. E falaram que voltarão para montar o próximo quarto. Que fazem questão”, contou.

