Após invadirem casa, assaltantes morrem em confronto com a PM no Setor Gentil Meirelles

Dois assaltantes morreram na madrugada desta quarta-feira (7), no Setor Gentil Meirelles, em Goiânia, durante uma ação policial. Segundo a PM, a dupla havia invadido uma residência e feito uma família de refém.

Conforme os relatos da corporação, os dois homens entraram na casa com o intuito de roubar duas caminhonete, eletrodomésticos e joias. No entanto, uma adolescente conseguiu se esconder em um quarto sem ser notada e acionou a polícia.

Quando os agentes chegaram, houve troca de tiros com os assaltantes, que morreram no local. Com a dupla os policiais apreenderam dois revólveres. De acordo com a PM, nenhum morador da casa ficou ferido.