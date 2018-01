Após interdição, empresa de pedalinhos pede prazo maior para fazer a retirada

No dia seguinte à interdição dos pedalinhos do Parque Lago das Rosas pela Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), no Setor Oeste, em Goiânia, uma mulher que se apresentou como permissionária enviou, nesta quinta-feira (11), um requerimento para ampliar o prazo para que ela possa retirar os pedalinhos. Em um primeiro momento, ela tinha até o final do dia de hoje para retirar os brinquedos e a estrutura do local.

A justificativa apresentada por Solange Elizabete Torreyra de Moura, hoje, é que ela ainda não conseguiu alugar um espaço para acondicionar os pedalinhos, devido ao grande porte dos equipamentos, e, por isso, solicita mais tempo para fazer a retirada e para evitar a depredação dos itens.

A reportagem apurou que a Amma já recebeu o requerimento, contudo, o documento ainda não foi repassado para a assessoria jurídica.

Os pedalinhos estavam operando de forma irregular desde o dia 19 de maio do ano passado, mesmo com conhecimento da Prefeitura, que foi a responsável por suspender a concessão de uso do espaço em portaria da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma). O preço cobrado era de R$ 15 por 15 minutos de passeio.

No final da tarde dessa quarta-feira (10), após contato da reportagem do POPULAR, o presidente da Amma, Gilberto Marques Neto, ordenou que fiscais fossem ao local para interditar o serviço.

A cessão do local se deu em março de 2016, em determinação da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), então comandada por Sebastião Peixoto. A permissão foi dada em nome de Sania Caroline de Resende, que foi procurada, mas não foi encontrada.

O presidente da Agetul atualmente, Alexandre Magalhães, afirma que o órgão não tem qualquer envolvimento com os pedalinhos, já que o local é de responsabilidade da Amma, o que é confirmado por esta pasta.

O nome da pessoa que conseguiu a permissão para explorar o parque, em 2016, é diferente do da mulher que apresentou requerimento hoje junto da Amma. Em resposta ao O POPULAR, a Amma informou, via assessoria de imprensa, que após a assessoria jurídica tomar conhecimento do documento apresentado, o nome do permissionário também será checado e esclarecido, o que ainda não tem um prazo para ocorrer.