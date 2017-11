Após darem carona para desconhecidos, motorista e amigo são assassinados a facadas

Dois homens foram assassinados no município de Lagoa da Confusão, região central do Tocantins. As vítimas são Carlos Henrique da Silva, de 22 anos, e Wagno Ramo do Carmo, de 29.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu depois que eles deram carona para desconhecidos na madrugada de segunda-feira (20). Para roubar o carro, os suspeitos mataram as vítimas. As informações são do site G1.

Uma terceira vítima do roubo, Edison Luiz Roncaglio, também foi atingido, mas conseguiu sair do veículo e correu para pedir socorro. Ele chegou a ser internado, mas já recebeu alta.

Segundo a Polícia Militar, a vítima que sobreviveu contou que todos estavam em uma festa em Lagoa da Confusão, quando resolveram ir embora. Eles então deram carona para dois homens.

Em um determinado momento, segundo os relatos, os suspeitos começaram a esfaquear os ocupantes do carro.

Os outros dois tiveram ferimentos no pescoço e morreram. Os suspeitos, sendo um maior e um adolescente, foram detidos pela PM horas depois, no município de Cristalândia. O carro também foi recuperado. Eles estão na delegacia de Paraíso do Tocantins e serão ouvidos pelo delegado.