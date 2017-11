Após confusão entre PMs e vereadores, Marconi convoca reunião

De acordo com o vereador Lucas Kitão (PSL), o governador Marconi Perillo (PSDB) chamou os vereadores Vinícius Cirqueira (Pros) e Romário Policarpo (PTC) para participarem de uma reunião no Palácio Pedro Ludovico Teixeira nesta segunda-feira (13).

O encontro servirá para deliberar sobre a ação policial ocorrida na manhã de sexta-feira (10) que levou preso o vereador Vinícius Cirqueira após blitz da Polícia Militar (PM) no Setor Sul.

Relembre o caso:

Na última sexta-feira (13), o vice-presidente da Câmara de Goiânia, Vinícius Cirqueira (PROS), foi detido por policiais militares (PM) no Cepal do Setor Sul da capital. O parlamentar chegou a ser detido e levado para a Central de Flagrantes, no Setor Cidade Jardim, por resistência à prisão, desacato, abuso de autoridade e lesão corporal, de onde saiu à noite após pagar uma fiança de 3 mil reais. Segundo o parlamentar, a ação de um sargento da PM, que não foi identificado, foi abusiva e, em momento algum, ele foi autoritário ou resistente aos policiais.