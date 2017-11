Após colisão entre caminhões em Goiás, veículos pegam fogo e condutores morrem carbonizados

Dois caminhoneiros morreram carbonizados, na madrugada desta sexta-feira (24), após uma colisão frontal entre os caminhões que conduziam na BR-020, em Flores de Goiás. Os bombeiros foram acionados para ocorrência no quilômetro 109 da rodovia.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, um dos veículos transportava bananas e o outro levava defensivos agrícolas tóxicos no sentido contrário. Após a batida, os dois caminhões e as cargas pegaram fogo.

Os bombeiros realizaram o combate às chamas e desencarceramento das ferragens para remoção dos corpos dos dois motoristas que ficaram carbonizados.

A rodovia ficou totalmente interditada por cerca de três horas.